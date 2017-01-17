ضبط صاحبة مخبز أستولت على 126 طن دقيق بقيمة 244 ألف جنيه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، أن مديرية التموين بالاشتراك مع مديرية الصحة ، وإدارة مباحث التموين بالمحافظة ، ومديرية الطب البيطري نفذت حملات مكبرة خلال الاسبوع الماضي اسفرت عن تحرير 346 محاضر جنح مخالفة حيث تم تحرير 198 مخالفة وتقرير في مجال المخابز ، و131 محضر جنحة في مجال الاسواق ، و17 محضر جنحة في مجال المواد البترولية .

و تم تحرير 5 محاضر استيلاء وتهريب دقيق ، حيث تم تحرير محضر جنح المراغة ضد عبد الحميد ع .أ صاحب مستودع دقيق ناحية الشيخ يوسف لاستيلائة علي كمية 126.360 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للبطاقات وبلغت المستحقات 244 ألف 506 جنية .

وتم تحرير محضر جنح دار السلام ضد بسام م .ج سائق سيارة لإستيلائه وتجميعه كمية 3 طن دقيق بلدي مدعم ، وتحرير محضر جنح طما ضد عبد الناصر أ .ف صاحب مخبز بلدي لاستيلائه وتصرفه في كمية 3.100طن دقيق بلدي مدعم بمبلغ وقدرة 8 الاف و67 جنيها ،تحرر محضر جنح المراغة ضد حسنية م . ا تاجر تموين بقرية الشيخ يوسف لاستيلائها وتصرفها في كمية دقيق مستودعات قدرها 89.330 طن دقيق مدعم ، وكذلك محضر جنح المراغة ضد امال ا . أ صاحب مخبز بلدي لاستيلائها علي كمية 774 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50كجم بمبلغ 100 ألف و620 جنيها .

وتم تحرير 7 محاضر في مجال المواد البترولية " البنزين والسولار والبوتاجاز " ، حيث تم تحرير محضر جنح دار السلام ضد علي ح .ع .ح قرية الخيام لإدارته طلمبه رصيف بدون ترخيص وضبط كمية قدرها 5 طن سولار و 2 طن بنزين 80 ، وتحرير محضر جنح دار السلام ايضا ضد صالح م .ع أ قرية اولاد خلف لإدارته طلمبة رصيف بدون ترخيص وضم كمية قدرها 2 طن سولار و 2طن بنزين 80 .

كما تم تحرير محضر جنح ساقلتة ضد عبد الله أ .ع بقرية الجلاوية لتصرفه واستيلائة علي 400 اسطوانة بوتاجاز منزلي ، وتحرر محضر جنح طما ضد محمد خ .م .ع ناحية كوم العرب لتجمعية اسطوانات بوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 5 اسطوانات بوتاجاز مملوءة ، وتحرر محضر جنح طما ضد احمد ع . ا من قاو غرب لتجمعية استطوانات بوتاجاز وتم ضبط 12 اسطوانة بوتاجاز منزلي 5 مملوءه و7 فارغه .

وكذلك تحرر محضر جنح طما ضد قناوي ع .ع بندر طما لتجميعه اسطوانات بوتاجاز وتم ضبط 19 اسطوانة منزلي 15 مملوءه 4 فارغه ، وتم تحرير محضر جنح طما ايضا ضد اسلام م .ع من قرية المستجد لتجمعية اسطوانات البوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 25 اسطوانة بوتاجاز منزلي مملوءه .

ومن جانبه شدد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .