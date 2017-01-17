السعودية تدشن أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح

أ ف ب

دشنت السعودية الثلاثاء أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح فى اطار مساعيها لاستخدام الطاقة المتجددة.

وذكرت شركة أرامكو السعودية أنه تم تدشين التوربين بالشراكة مع شركة "جنرال الكتريك" الأمريكية العملاقة.

وجاء فى بيان لأرامكو أن "المشروع التجريبى لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.. الذى تم تنفيذه فى المرفق التابع لأرامكو السعودية فى طريف... بطاقة كهربائية قدرها 2.75 ميجاوات تكفى لإمداد 250 منزلا بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفطى سنويا لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء، وبالتالى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية".

وتقود شركة أرامكو جهود المملكة لتوليد 9,5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 بموجب خطة المملكة للاصلاح الاقتصادى.

وتدل التقديرات الحكومية على انه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الطاقة فى السعودية 120 جيجاوات بحلول 2030.

وحاليا يتم توليد جميع احتياجات المملكة من الطاقة باستخدام النفط الخام أو المكررأو الغاز الطبيعى.

والاثنين أعلن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح الاثنين أن بلاده ستطلق برنامجا للطاقة المتجددة تصل قيمته إلى 50 مليار دولار وسط جهود المملكة لتنويع اقتصادها.