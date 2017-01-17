أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تدشن أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح

Google+ Print
السعودية تدشن أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح السعودية تدشن أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح

>أ ف ب

دشنت الثلاثاء أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح فى اطار مساعيها لاستخدام الطاقة المتجددة.

وذكرت شركة أرامكو السعودية أنه تم تدشين التوربين بالشراكة مع شركة "جنرال الكتريك" الأمريكية العملاقة.

وجاء فى بيان لأرامكو أن "المشروع التجريبى لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.. الذى تم تنفيذه فى المرفق التابع لأرامكو السعودية فى طريف... بطاقة كهربائية قدرها 2.75 ميجاوات تكفى لإمداد 250 منزلا بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفطى سنويا لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء، وبالتالى تخفيف الضغط على الكهرباء الوطنية".

وتقود شركة أرامكو جهود المملكة لتوليد 9,5 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030 بموجب خطة المملكة للاصلاح الاقتصادى.

وتدل التقديرات الحكومية على انه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الطاقة فى السعودية 120 جيجاوات بحلول 2030.

وحاليا يتم توليد جميع احتياجات المملكة من الطاقة باستخدام النفط الخام أو المكررأو الغاز الطبيعى.

والاثنين أعلن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح الاثنين أن بلاده ستطلق برنامجا للطاقة المتجددة تصل قيمته إلى 50 مليار دولار وسط جهود المملكة لتنويع اقتصادها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية