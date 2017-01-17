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رئيس بيلاروسيا يدعو لتقوية التعاون الاقتصادى مع السودان

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رئيس بيلاروسيا يدعو لتقوية التعاون الاقتصادى مع السودان رئيس بيلاروسيا يدعو لتقوية التعاون الاقتصادى مع السودان

>أ ش أ

 قال رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إنه يجب تحديد خارطة طريق مشتركة مع السودان، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما اتفقنا عليه لتحقيق المصالح وفق خطة محددة.


> وأكد لوكاشينكو، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السودانى عمر البشير، فى ختام مباحثاتهما، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الخرطوم، أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى علاقات البلدين فى كافة المجالات، داعيًا إلى تقوية التعاون فى المجال الاقتصادى والعمل على إنشاء مناطق صناعية مشتركة.


> وكشف عن مساعٍ حقيقية لإقامة علاقات استراتيجية مع السودان تشمل كافة الجوانب الإنسانية خاصة التعليم، إلى جانب مساعدته فى المحافل العالمية والإقليمية، متوقعًا أن تتطور العلاقات إلى الأفضل وأن يجنى الطرفان ثمار تعاونهما خلال الأعوام القليلة المقبلة.


> من جانبه، وصف الرئيس السودانى زيارة لوكاشنكو للسودان بالتاريخية، مؤكدًا أنها حققت نقلة ودفعة قوية فى علاقات البلدين، لافتا إلى أنه تم التوافق على عقد لقاءات سنوية على مستوى رئيسى الدولتين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.
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