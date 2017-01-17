هيئة الصحة البريطانية "NHS" تحذر المرضى من شراء الأدوية عبر الإنترنت

كتب بيتر إبراهيم

حذر تقرير حديث لهيئة الصحة البريطانية "NHS" من شراء الأدوية عبر الإنترنت بعد ضبط أدوية تباع بطريقة غير مشروعة عبر موقع "E bay" وقال التقرير الذى نشر عبر صحيفة ديلى ميل إن شراء الأدوية من الإنترنت قد يضر الصحة تمامًا.

وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت الـ"NHS" أنه تم القبض على رجل يحاول ضرب دواء التهاب المفاصل قائلاً: إنه يستخدمه وليس بحاجة إليه الآن بمبلغ 250 دولارًا، ويقول الخبراء إن هناك سوقًا سوداء للعقاقير والوصفات الطبية التي تضع المرضى فى فوهة الخطر وتكلف هيئة الصحة البريطانية والمستشفيات الآلاف من الدولارات.

وبموجب القانون، أوضح الأطباء أنه لا يمكن وصف الدواء إلا من قبل طبيب عام، أو طبيب المستشفى، أو ممرضة متخصصة أو الصيدلي، ولكن التحقيق الذي أجرته هيئة الصحة البريطانية اكتشف أن المخدرات والأدوية تباع بشكل روتيني على موقع “eBay”، والتى يحتمل أن تكون خطيرة وضارة على صحة المرضى.

وحذرت هيئة الصحة البريطانية “NHS” من الأدوية التى تباع عن طريق الإنترنت لافتة إلى أنها ليست سلع استهلاكية عادية، ويجب أن تطبق ضوابط قانونية صارمة لبيعها وتوريدها لضمان حصول المرضى على العلاج المناسب ورصد التقدم المحرز أو التعامل مع ردود الفعل السلبية.

وقال متحدث باسم موقع “eBay”، إن هذا الموقع هو سوق ويجب على البائعين الامتثال أمام القانون ويحظر على البائعين من قائمة الأدوية، وذلك تمشيًا مع القواعد التي وضعتها الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).