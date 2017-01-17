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«بوتين»: لا أعرف «ترامب» شخصيًا وليس لدي أسباب لمهاجمته أو لحمايته

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«بوتين»: لا أعرف «ترامب» شخصيًا وليس لدي أسباب لمهاجمته أو لحمايته «بوتين»: لا أعرف «ترامب» شخصيًا وليس لدي أسباب لمهاجمته أو لحمايته

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, في مؤتمر صحفي مع نظيره المولدوفي إيغور دودون, اليوم الثلاثاء، إنه لا يعرف الرئيس الأمريكي دونالد بشكل شخصي, ولم يلتق به سابقا, ولا يعرف ما الذي سيقوم به على الساحة الدولية, لذلك لا يوجد لديه سبب لمهاجمته أو لانتقاده أو للدفاع عنه.

وأكد بوتين – في تصريحات بثتها وكالة أنباء “تاس” الروسية في سياق حديثه عن أنباء زعمت وجود نقطة ضعف لدى ترامب تمسكها عليه روسيا – أن الأجهزة الأمنية الروسية لا تطارد كل ملياردير أمريكي.

وقال بوتين ساخرا “ترامب وصل وعلى الفور هرول للقاء العاهرات في موسكو إنه شخص أولا كبير في العمر.. ثانيا عمل لفترة طويلة في تنظيم مسابقات ملكات الجمال، والتقى أجمل نساء العالم.. تعلمون، أنني ببالغ الصعوبة أستطيع أن أتصور أنه على الفور ذهب إلى فندق ليلتقي فتيات ذوات نشاط اجتماعي متدن”.

ومن جهته، قال الرئيس المولدوفي دودون “نحن نعي أن هناك اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالمناسبة أنا تحدثت مرارا ضد هذه الاتفاقية، وأعتقد أنها لم تأت بأي نتائج لمولدوفا، لقد فقدنا السوق الروسية, والغريب أن صادراتنا للاتحاد الأوروبي أيضا انخفضت، أي أننا لم نحصل على شيء من توقيع هذه الاتفاقية”.

وأضاف “أنا لا أستبعد, أنه بعد الانتخابات البرلمانية القادمة, سيكون هذا هو موقفنا, وأنا سأدعم هذا الموقف, في الأغلبية البرلمانية, أي حزب الاشتراكيين, وأنا آمل أن يحصلوا على الأغلبية البرلمانية وأن يتم إلغاء هذه الاتفاقية”.

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