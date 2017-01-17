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الرقابة الإدارية تضبط صاحب شركة توريدات استولى على 20 مليون جنيه من البنوك

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الرقابة الإدارية تضبط صاحب شركة توريدات استولى على 20 مليون جنيه من البنوك الرقابة الإدارية تضبط صاحب شركة توريدات استولى على 20 مليون جنيه من البنوك

>كتب حازم عادل

ضبطت، منذ قليل، هيئة الرقابة الإدارية "أ. م" صاحب شركة توريدات قطاع خاص، عقب استيلائه على مبلغ 20 مليون جنيه من أحد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة مستغلا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت اليوم أيضا القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية، لتلاعبهم فى الدفاتر المساحية والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف تقدر مساحتها بـ7 أفدنة وبقيمة تصل 147 مليون جنيه لصالح مقاول.

 

 


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