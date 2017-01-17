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منتخب مصر يستعين بشركة " ثلج " قبل مباراة مالى

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منتخب مصر يستعين بشركة " ثلج " قبل مباراة مالى منتخب مصر يستعين بشركة " ثلج " قبل مباراة مالى

>الجابون حاتم رضا

استعان منتخب الأول بقيادة  الأرجنتينى هيكتور كوبر بإحدى شركات " الثلج " لتوريدها للفراعنة بناء على رغبة كوبر قبل مباراة مالى المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

يبدأ منتخب مصر مبارياته فى أمم 2017 بمواجهة مالى اليوم الثلاثاء ثم أوغندا يوم 21 وغانا يوم 25 على أن يتأهل الأول وثانى المجموعة إلى دور الـ 8 .

اشترط كوبر وجود كميات كبيرة من الثلج قبل وبعد المباريات للاستشفاء، وهو ما استجاب له مسئولو اللجنة المنظمة .

أرسلت الشركة الجابونية التى تعاقد معها مسئولو منتخب مصر سيارة ضخمة محملة بالثلج عصر اليوم إلى فندق الإقامة الخاص بالفراعنة بمدينة بورت جينتيل".


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