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غداً.. محاكمة مستشار وزير المالية الأسبق و 21 آخرين بـ “اللجان النوعية”

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غداً.. محاكمة مستشار وزير المالية الأسبق و 21 آخرين بـ “اللجان النوعية” غداً.. محاكمة مستشار وزير المالية الأسبق و 21 آخرين بـ “اللجان النوعية”

أرشيفية

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية بالجيزة”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية خالد عوض و ايمن البابلي وبسكرتارية محمد جبر.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية عدة اتهامات منها حيازة أسلحة نارية، ومواد متفجرة، ومنشورات تحريضية، وقيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

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