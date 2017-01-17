حبس شقيق مالك شركة للاستثمار العقارى عامين بتهمة النصب على مواطنين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى، اليوم الثلاثاء، شقيق مالك شركة للاستثمار العقارى غيابيا، بالحبس عامين، وكفالة 400 جنيه، بتهمة بيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية.

صدر الحكم فى الدعويين اللاتى تحملان رقمى 18372 و18402 لسنة 2016، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، وجاء منطوق الحكم بحبس المتهم "حمادة محمود مصطفى إبراهيم" عام مع الشغل وكفالة 200 جنيه عن كل دعوى.

وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغ يتهم حماده محمود مصطفى إبراهيم، شقيق "باسم" مالك شركة للاستثمار العقارى، بالنصب والاحتيال، لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التى تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقى.