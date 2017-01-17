وزير الزراعة بالبرلمان: تثبيت 13800 عامل.. وعبدالعال:250 جنيه أجر غير آدمى

كتب محمد مجدى السيسى

قال عصام فايد وزير الزراعة، إن مشكلة العمالة المؤقتة منذ عام 1990، مؤكداً أنه لا يعمل بمفرده، بل يحتاج دعم البرلمان أيضاً، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع جهاز التنظيم والإدارة ووزير المالية، لتثبيت 13800 من إجمالى ما يزيد عن 25800 عامل بمشروع التشجير.

وأضاف "فايد"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، عن عدم تثبيت بعض العاملين بمشروع التشجير وجمعيات الإصلاح الزراعى.

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بقوله إن هناك مشكلة وعلى وزارة الزراعة أن تعمل على تثبيتهم، متابعاً، " 250 جنيه أجر غير آدمى".