بلاغ جديد من تاجر ضد مستريح قنا يتهمه بالنصب عليه فى 7 ملايين جنيه

قنا - وائل محمد

ارتفع عدد ضحايا مستريح قنا الجديد إلى 17 شخصا، بعد تحرير تاجر محضرا إداريا بمركز شرطة قوص ليصل إجمالى المبالغ التى حصل عليها المتهم إلى 30 مليون جنيه.

كان قسم شرطة مركز قوص تلقى بلاغا من ناجح محمود أبو المجد يوسف ضد "م.م.م.س" للنصب عليه فى مبلغ 7 ملايين و585 ألف جنيه، وذلك بإيهامه بتوظيف المبلغ فى أعمال الاستثمار بعدة مجالات مختلفة.

وأكد الأهالى خلال تحريرهم المحضر رقم 408 إدارى قوص لسنة 2017، قيام المتهم بالحصول على مبالغ مالية مقابل تحصيل نسبة فائدة سنوية 72%، من خلال استثمارها فى سندات وأصول أحد شركات المطاحن الخاصة، واستثمار تلك المبالغ فى العقارات، وشركات الاستثمار، وتمكن المتهم من الهروب من قوص بعد الاستيلاء على تلك المبالغ المالية.

وقال على شكرى، أحد ضحايا المستريح الجديد، إنه استثمر أمواله مع المتهم فى عام 2010، وكان المتهم يسدد الأرباح الشهرية بانتظام، وانقطع عن السداد فى 15 نوفمبر 2016، مما دفع الأهالى بالتقدم ببلاغات إلى نيابات قوص، ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 50 مليون جنيه.