مسؤول روسى: القسم الأكبر من طاقم "سوخوى 24" يستعد لمغادرة سوريا

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أعلن قائد مجموعة القوات الروسية فى سوريا الفريق أندريه كارتابولوف، أن القسم الأكبر من طائرات "سوخوى ـ 24" والأطباء العسكريين الروس يستعدون لمغادرة قاعدة حميميم الجوية والعودة إلى بلادهم.



> وقال كارتابولوف، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "وفق قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين يتواصل تقليص قوام مجموعة قواتنا المسلحة فى سوريا".



> وأضاف:"يجرى فى الوقت الراهن تحضير القسم الأكبر من طائرات (سوخوى 24) للعودة إلى روسيا"، مؤكدا أنه خلال الأيام القادمة سيعود الطيارون والكادر الطبى إلى مكان تمركزهم الدائم فى روسيا.