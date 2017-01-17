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مسؤول روسى: القسم الأكبر من طاقم "سوخوى 24" يستعد لمغادرة سوريا

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مسؤول روسى: القسم الأكبر من طاقم "سوخوى 24" يستعد لمغادرة سوريا مسؤول روسى: القسم الأكبر من طاقم "سوخوى 24" يستعد لمغادرة سوريا

>أ ش أ

أعلن قائد مجموعة القوات الروسية فى سوريا الفريق أندريه كارتابولوف، أن القسم الأكبر من طائرات "سوخوى ـ 24" والأطباء العسكريين الروس يستعدون لمغادرة قاعدة حميميم الجوية والعودة إلى بلادهم.


> وقال كارتابولوف، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "وفق قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين يتواصل تقليص قوام مجموعة قواتنا المسلحة فى سوريا". 


> وأضاف:"يجرى فى الوقت الراهن تحضير القسم الأكبر من طائرات (سوخوى 24) للعودة إلى روسيا"، مؤكدا أنه خلال الأيام القادمة سيعود الطيارون والكادر الطبى إلى مكان تمركزهم الدائم فى روسيا.

 


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