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ستوك سيتى يساند رمضان صبحى قبل موقعة مالى

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ستوك سيتى يساند رمضان صبحى قبل موقعة مالى ستوك سيتى يساند رمضان صبحى قبل موقعة مالى

>كتب حسام الحاج

حرصت الصفحة الرسمية لنادى ستوك سيتى الإنجليزى على مؤزارة رمضان صبحى لاعب منتخبنا الوطنى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قبل خوض أول مباراة أمام مالى فى كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

 

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى ستوك الإنجليزى على تويتر: "22:00 بتوقيت مكة المكرمة موعد أولى لقاءات رمضان صبحى مع منتخب بلاده فى كأس أمم أفريقيا، كل التوفيق للاعبنا مع منتخب ".

 

يخوض منتخب مصر أولى مبارياته الأفريقية فى مواجهة مالى بعد غياب عن المشهد الأفريقى لثلاث دورات متتاليات، بعد أن أحرز اللقب القارى أعوام 2006، 2008، 2010.

 


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