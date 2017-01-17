أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 640 جنيهًا

Google+ Print
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 640 جنيهًا ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 640 جنيهًا

أرشيفية

واصلت الذهب بالسوق المحلية، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار ارتفاعه بالسوق العالمية وسط ترقب المستثمرين لعدد من الفعاليات الهامة، وفي مقدمتها الكلمة التي ستلقيها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء اليوم والتي من المحتمل أن تعلن فيها عن خطتها لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات اليوم، إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات، مضيفا أن عيار (21) سجل 640 جنيها للجرام، وسجل الجرام عيار (18)548.60 جنيه، وسجل عيار(24) 731.40 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5120 جنيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي