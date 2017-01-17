ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 640 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب بالسوق المحلية، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار ارتفاعه بالسوق العالمية وسط ترقب المستثمرين لعدد من الفعاليات الهامة، وفي مقدمتها الكلمة التي ستلقيها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء اليوم والتي من المحتمل أن تعلن فيها عن خطتها لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات اليوم، إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات، مضيفا أن عيار (21) سجل 640 جنيها للجرام، وسجل الجرام عيار (18)548.60 جنيه، وسجل عيار(24) 731.40 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5120 جنيها.