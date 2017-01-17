الخميس.. ياسمين الخيام و معجزة الكمان ضيوف معكم على CBC



> كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة سي بي سي الحاجة ياسمين الخيام نجلة الشيخ الحصري بمناسبة مرور مائة عام على مولد والدها الراحل الذي يعد أحد أهم قارئ القرآن الكريم في الوطن العربي وذلك يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساء.

وتتحدث الخيام لأول مرة عن كواليس بناء مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر و وصية والدها التي كتبها قبل رحيله و موقفه من احترافها الغناء والهجوم الذي تعرض له من تيارات الإسلام السياسي بسبب ذلك كما تكشف عن دور السيدة جيهان السادات في مسيرتها الغنائية.

وفي فقرة أخرى يستضيف البرنامج الفنان علي صبحي بطل فيلم “على معزة وإبراهيم” الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي السينمائي والذي يتحدث فيها عن مرحلة الإعداد للفيلم ومشاركته في واحد من أهم المهرجانات في المنطقة العربية.

ويوضح صبحي كيف استعد لأداء دوره في الفيلم وكيف اضطر لاصطحاب المعزة التى تظهر معه ضمن أحداث الفيلم في بيته لفترة زادت على الأسبوعين والمواقف الطريفة التى واجهته خلال تلك الفترة.

كما يستضيف البرنامج في فقرة ثالثة الطفلة رنا عبدالوهاب معجزة الكمان التي نجحت بفضل موهبتها وذكائها الفطري في عزف أصعب المقطوعات لكبار الموسيقيين العالميين الأمر الذي أهلها للالتحاق بمعهد الكونسرفتوار.

ويظهر بصحبة رنا المايسترو الروسي الذي يتولى عمليات تدريبها في المعهد بالإضافة إلى والدها ووالدتها التى تكشف إصرارها على دعم ابنتها وتشجيعها لتطوير موهبتها في العزف.