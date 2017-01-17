الأردن يؤكد دعمه لأمن واستقرار اليمن

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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، دعم الأردن للجهود المستهدفة حل الصراع وتحقيق السلام وفق المرجعيات الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى، بما يحقق أمن واستقرار اليمن ويضمن أمن دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدى، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بعمان، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشئون اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث تم بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.



> من جانبه، أطلع المبعوث الأممى وزير الخارجية الأردنى على آخر التطورات وجهوده الساعية لإنهاء الأزمة، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة.



> وأكد ولد الشيخ أحمد، أهمية الدور الأردنى المحورى بقيادة الملك عبدالله الثانى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة والحيلولة دون مزيد من التوتر.