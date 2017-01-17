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أشعة على عضلة السولية غدا.. و"مغص كلوى" وراء غياب أحمد عادل

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أشعة على عضلة السولية غدا.. و"مغص كلوى" وراء غياب أحمد عادل أشعة على عضلة السولية غدا.. و"مغص كلوى" وراء غياب أحمد عادل

>كتب فتحى الشافعى

يُجرى عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي أشعة غدا "الأربعاء"على قدمه، حيث يعانى من إجهاد فى العضلة الخلفية، أصيب به خلال مران الفريق الجماعى اليوم.

 

وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب سيجرى أشعة على قدمه غدا، لتحديد فترة غيابه عن التدريبات والبرنامج التأهيلى الذى سيقوم بتنفيذه.

 

ويستعد الأهلى لمباراة كأس السوبر المحلى، المقرر له 10 فبراير المقبل بالإمارات أمام الزمالك.

 

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، عن أن غياب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الفريق عن مران اليوم جاء بسبب معاناته من مغص كلوى.

 

وقال عبد الحفيظ، إن عبد المنعم أبلغه بغيابه عن المران، بسبب المغص الكلوى، حيث فضل الجهاز الفنى منحه راحة من التدريبات.


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