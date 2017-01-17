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الدولار يرتفع بالبنك المركزى 5 قروش ويسجل 18.74 جنيه للشراء

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الدولار يرتفع بالبنك المركزى 5 قروش ويسجل 18.74 جنيه للشراء الدولار يرتفع بالبنك المركزى 5 قروش ويسجل 18.74 جنيه للشراء

أرشيفية

قال البنك المركزي إن لديه ارتفع اليوم 5 قروش للشراء، مسجل 18.7446 جنيه، مقابل 18.6868 جنيه أمس الاثنين، ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يتعامل به بيعًا وشراء مع البنوك العاملة فى السوق والجهات الحكومية الأخرى.

وأشار على موقعه الإلكتروني إلى أن سعر بيع العملة الخضراء لديه صعد أيضًا بصورة طفيفة بلغت 4 قروش، إلى 18.9187 جنيه، بدلًا من 18.8689 جنيه أمس.

ويواصل سعر دولار “المركزي” منحنى التذبذب منذ بداية تطبيق قرار تعويم الجنيه 3 نوفمبر الماضي، إذ بدأ الصعود محققًا أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و19.1530 جنيه للشراء.

ويصدر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني سعرين للعملة الأمريكية، الأول يتعلق بمتوسط الدولار فى جميع البنوك بيعًا وشراء، والثاني يعبر عن السعر الخاص بتعاملات البنوك مع الجهات الحكومية المحلية.

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