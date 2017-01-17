الأقصر تعلن الطوارئ استعدادًا لسقوط أمطار وسيول

الأقصر – أحمد مرعى

انتشرت فى سماء الأقصر، السحب الكثيفة والشبورة المائية على الطرق، اليوم الثلاثاء، وأعلنت حالة الطوارئ تحسبا لمخاطر السيول تزامنًا مع سقوط الأمطار على بعض محافظات الجمهورية، واتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية اللازمة، بما فيها التأكد من تطهير المخرات واستعداد سيارات شفط المياه وسلامة السدود وأعمال تكسية جوانب المخرات لضمان عدم انهيارها ومراجعة الفتحات المؤدية إلى الترع والمصارف وتطهيرها من الحشائش والأتربة والمخلفات.

كانت محافظة الأقصر قد شكلت لجنة تضم جميع المصالح والهيئات الحكومية المعنية بمواجهة الكوارث ، ومنها مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين، وذلك لمتابعة عن قرب استعدادات المديريات من حيث توفر الرصيد الكافى من المواد الغذائية وتدبير المخزون الأساسى من السولار، وحصر شامل للمخابز وإنتاجها، مع توفير الخيام والبطاطين وإقامة معسكرات الإيواء بجوار أماكن السيول مع استغلال المدارس القريبة التى تقع بالقرب من مجرى السيول عند وقوع الكوارث لتكون ملاجئ ومعسكرات لمأوى المضارين وتقوم اللجنة بالمرور على مجارى السيول للتأكد من عدم إقامة أى مبان أو عشوائيات على مجرى السيل، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة وإزالتها فوراً حرصاً على سلامة المواطنين.