حمدان بن محمد يسلم راية الحكومة الذكية لهيئة الطرق والمواصلات

سلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، "راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية" وذلك لـ "هيئة الطرق والمواصلات بدبي" عن مبادرة "المظلات الذكية"، بعد حصولها على أكبر نسبة من أصوات الجمهور في عملية التصويت التي تمت خلال الفترة الممتدة بين 18 ديسمبر 2016 وحتى 8 يناير 2017 حيث كان سموه قد أطلقها عبر حسابه على تويتر ضمن "جائزة الجمهور" لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

جاء ذلك بعد أن تسلم سموه راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية للعام 2015، من هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وذلك بعد أن حظيت بها الدائرة الدورة الماضية ورفعتها أمام مبناها لمدة عام كامل.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: "إن تزايد الاهتمام بإشراك المتعاملين للارتقاء بالخدمات هو من سمات الحكومات الريادية، التي تعتبر أن المؤشر الحقيقي لتحسين الأداء الحكومي هو سعادة الجمهور".

وأضاف سموه: " نثمّن الجهود المخلِصة لفرق العمل ونبارك لهيئة الطرق والمواصلات فوزها بالراية لهذا العام وحصولها على شهادة من الجمهور بإطلاقها لأفضل مبادرة للعام 2016 ".

من جانبه قال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي: "شهدت الدورة الحالية من جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية منافسة قوية بين الجهات الحكومية التي ترشحت لمرحلة تصويت الجمهور وقد أثبت نظام التصويت نجاحاً متميزاً عبر السنوات".

وأضاف الشيباني: "كان للجنة التحكيم الدولية دور رئيسي في اختيار وترشيح المتأهلين لهذه المرحلة، وتم اتاحة المجال أمام الجمهور لاختيار الجهة التي تحصل على راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية والتي ظفرت بها هيئة الطرق والمواصلات".

وقالت إيمان السويدي، مدير مركز نموذج دبي: "لاقت عملية التصويت هذا العام إقبالاً كبيراً من قبل متعاملين حكومة دبي، وقد كانت المنافسة قوية نظراً لاستثنائية المبادرات وكونها تساهم وبشكل رئيسي في اسعاد المتعاملين وتحسين تجربتهم في تلقي الخدمات. وسنعمل جاهدين خلال دورة التحسين للعام الحالي على مواصلة اشراك المتعاملين في عملية التحسين بكافة الطرق".

وقامت هيئة الطرق والمواصلات فيما يتعلق بمبادرة "المظلات الذكية" بتوقيع شراكة حكومية متميزة مع القطاع الخاص لتوفير مظلات ذكية لركاب الحافلات، حيث تم تزويدها بخدمات ذكية عدة كالإنترنت المجاني، وأجهزة التسوق، وأجهزة الخدمة الذاتية، الخ. وقد عمل هذا على تحسين تجربة المتعاملين ورضاهم ليصل إلى 91% في 2016.

حضر مراسم التسليم كل من: عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، و مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وإيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي، اضافة إلى فرق العمل من كلا الجهتين.

راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية

> يذكر أن راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية، تُسلم للجهة الحكومية التي تحصل على أكبر نسبة من أصوات الجمهور لمدة عام كامل وترفعها أمام المبنى الرئيسي للجهة، ليتم بعد ذلك تسليمها للجهة الحكومية التي تحصل على النسبة الأكبر من الأصوات في السنة التي تليها. وقد حصلت عليها في العام في العام 2013 هيئة الطرق والمواصلات، وتراخيص في العام 2014، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في العام 2015.

يذكر أنه كان قد ترشح ضمن مرحلة تصويت الجمهور كل من: مبادرة "التعرفة الذكية" لهيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة غرفة التواصل الاجتماعي لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة "العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي" لهيئة الصحة بدبي، ومبادرة "المظلات الذكية" لهيئة الطرق والمواصلات.