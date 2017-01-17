مصابو حادث سقوط المنطاد غادروا المستشفى وقائده بحالة مستقرة

أكد بيان صادر عن القيادة العامة لشرطة الشارقة أن المصابين الخمسة من حادث سقوط المنطاد الذي وقع السبت الماضي في منطقة المدام بالشارقة والقادم من إمارة أخرى، قد غادروا مستشفى الذيد في نفس اليوم وتمت معالجتهم، بينما يتلقى قائد المنطاد العلاج حاليا وحالته مستقرة .

>

> وجاء في البيان: تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق من صباح يوم السبت الموافق 14/ يناير/2017م، يفيد بسقوط منطاد بمنطقة المدام بالشارقة، ويتبع إحدى الشركات المرخصة في إمارة دبي وعلى متنه (22) راكباً من جنسيات متعددة.

>

> وفور إبلاغ الوحدات المعنية بشرطة الشارقة انتقلت دوريات الأنجاد والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وتم العثور على المنطاد الذي كانت إمارة الشارقة ضمن مسار رحلته ونجم عن سقوطه إصابة قائده الذي يحمل الجنسية الهولندية، وعدد (5) ركاب، منهم (4) سيدات من الجنسية الصينية، وواحد من الجنسية الألمانية.

>

> وتم استدعاء الإسعاف الجوي لنقل قائد المنطاد الهولندي على وجه السرعة إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، الذي أصيب بإصابات بليغة بينما قامت دوريات الإسعاف الوطني بنقل المصابين الخمسة الآخرين والذين كانت إصاباتهم بسيطة إلى مستشفى الذيد، حيث تم معالجة حالاتهم وغادروا المستشفى في نفس اليوم .

>

> وبمعاينة المنطاد فقد أشار محضر الاستدلالات إلى أن قائد المنطاد قد هبط بصورة صحيحة حيث لامس الأرض ثلاث مرات متتالية قبل أن يستقر على الأرض في المرة الرابعة، وينقلب على أحد جانبيه وينسحب على الأرض إلى مسافة 24 قدما بسبب شدة الرياح التي اجتاحت المنطقة صباح اليوم المذكور والتي دفعت البالون، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه في هذه الأثناء أصيب قائد المنطاد بحروق من شعلة البالون.

>

> هذا وجرى التحفظ على المنطاد واستدعاء مدير الشركة المالكة لاستكمال التحقيقات وتم إرسال ملف القضية إلى النيابة العامــة لاستكمال مجريات التحقيق.