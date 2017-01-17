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رئيس سيشيل يزور واحة الكرامة

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رئيس سيشيل يزور واحة الكرامة رئيس سيشيل يزور واحة الكرامة

قام الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشيل يرافقه أحمد سعيد النيادي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى فيكتوريا اليوم بزيارة إلى واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

واستهل رئيس جمهورية سيشيل الزيارة باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد.

وقام الرئيس داني فور بجولة في مرافق واحة الكرامة، بما فيها ميدان الفخر وجناح الشرف، حيث استمع لشرح من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن مرافق الواحة ودلالات تصميمها التي تجسد قيم الولاء والانتماء والوحدة والتلاحم بين القيادة الرشيدة للدولة وابنائها.  

وقام الرئيس بكتابة كلمة في سجل الشرف عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة لأحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية لدولة الإمارات، والتي تجسد تضحيات ابنائها في سبيل حماية منجزات دولتهم وصون مكتسباتهم الوطنية.  

 

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