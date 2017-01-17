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رئيس السودان يوجه بإعادة صياغة البرنامج الاقتصادى بعد إلغاء العقوبات

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رئيس السودان يوجه بإعادة صياغة البرنامج الاقتصادى بعد إلغاء العقوبات رئيس السودان يوجه بإعادة صياغة البرنامج الاقتصادى بعد إلغاء العقوبات

>أ ش أ

قال وزير الاستثمار السودانى، مدثر عبد الغنى، إن الرئيس عمر البشير وجه بإعادة صياغة البرنامج الاقتصادى وفقا لمعطيات رفع الحظر وإلغاء العقوبات الأمريكية، مؤكدا استعداد وزارته للدخول فى مرحلة جديدة للواقع الاقتصادى والاستثمارى والحركة المصرفية فى البلاد.


> وأفاد عبد الغنى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خطوات بدأت لصياغة المشروعات الاستثمارية فى ظل رؤية انفتاحية كبيرة لاستقبال الشركات العالمية العملاقة،كاشفا عن وجود مراسلات من الشركات للمشاركة فى معرض الخرطوم الدولى فى دورته المقبلة.


> وأشار إلى أن الاستثمارات الموجودة حاليا فى السودان تعانى من ضعف التكنولوجيا بسبب حرمانها من التعامل المباشر مع الولايات المتحدة ، متوقعا حدوث طفرة توسعية وزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة القادمة.


> وقال عبد الغنى، إن الولايات المتحدة من أكبر الدول الاستثمارية فى العالم إذ يتجاوز حجم استثماراتها الخارجية 5ر6 تريليون دولار وهى ميزة كانت محجوبة عن السودان، لافتا إلى أن المنتج السودانى كان محروما من الأسواق العالمية كما أن حركة التبادل التجارى كانت محدودة.

 


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