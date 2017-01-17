الصندوق الكويتى للتنمية يقرض جمهورية جورجيا 27 مليون دولار

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أعلن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عن توقيع اتفاقية قرض مع جمهورية جورجيا بثمانية ملايين دينار كويتى – ما يعادل 27 مليون دولار أمريكى- للمساهمة فى تمويل مشروع طريق (باتومى-أخلتسيخة) بجورجيا.



> وذكر الصندوق - فى بيان، اليوم الثلاثاء- إن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى جورجيا بشكل عام والمناطق الجبلية المحيطة بالطريق بشكل خاص وذلك لتسهيل وصول السكان إلى أماكن عملهم.



> وأشار إلى أهمية المشروع فى تسهيل وتيسير نقل المنتجات إلى الأسواق المجاورة فى المنطقة ووصول الزوار إلى الأماكن السياحية علاوة على زيادة حركة النقل وتخفيف الضغط على الطرق البديلة.



> وأوضح أن القرض المقدم هو الثالث من نوعه الذى يقدمه الصندوق لجورجيا لتمويل مشروعات فى قطاع النقل مشيرا الى أن القيمة الاجمالية للقروض بلغت نحو 3ر17 مليون دينار كويتى (59 مليون دولار أمريكى).



> ووقع الاتفاقية نيابة عن جمهورية جورجيا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ديميترى كومسيشفيلى فى حين وقعها عن الصندوق الكويتى للتنمية نائب المدير العام هاشم الوقيان.