عمرو السولية يغادر مران الأهلي للإصابة

كتب فتحى الشافعى

غادر عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلي، مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش للإصابة، حيث كان يشارك فى استعدادات فريقه للقاء السوبر المحلى أمام الزمالك.

سقط السولية على الأرض خلال مران الفريق المقام حاليا، وحاول الجهاز الطبى إسعافه فى أرض الملعب، لكن المحاولات باءت بالفشل ليغادر المران بصحبة الدكتور خالد محمود.

ويستعد الأهلى لمباراة كأس السوبر المصرى، المقرر لها 10 فبراير المقبل بالإمارات أمام الزمالك.

يذكر أن عمرو السولية لاعب وسط الأحمر غاب فترة كبيرة عن مباريات فريقه بسبب الإصابة، وعاد قبل لقاء القمة الأخير أمام الزمالك للتدريبات، ولكن الجهاز الفنى استبعده من المباراة لعدم جاهزيته فنيا وبدنيا نظرا لطول فترة غيابه.