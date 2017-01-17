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إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بدهس رجل وابنته بالسيدة زينب بكفالة 3 آلاف جنيه

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إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بدهس رجل وابنته بالسيدة زينب بكفالة 3 آلاف جنيه إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بدهس رجل وابنته بالسيدة زينب بكفالة 3 آلاف جنيه

>كتب أحمد إسماعيل

قرر قاضى المعارضات بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل أمين شرطة بالترحيلات، لاتهامه بدهس رجل وابنته بالسيدة زينب، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.

 

حضر المتهم باكرًا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه حجز محكمة جنوب القاهرة، بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، تمهيدًا لنظر تجديد حبسه.

 

قرر أحمد عادل وكيل نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار محمد سليم رئيس النيابة، فى وقت سابق، حبس "م.س.ش" أمين شرطة بقوة ترحيلات القاهرة، لاتهامه بدهس رجل وابنته بالسيدة زينب.

 

واعترف المتهم فى أقواله أمام النيابة، بأنه عقب نقله عددًا من السجناء من سجن طرة إلى محكمة جنوب القاهرة لعرضهم على المحكمة، توجه إلى أحد الشوارع خلف المحكمة لركن السيارة.

 

وتابع المتهم فى أقواله أمام النيابة: وعقب انتهاء الإجراءات اتصل به قائد المأمورية للعودة إلى المحكمة لنقل السجناء، وأثناء تشغيل السيارة حدث عطلاً، فاستعان بعدد من الأشخاص لمساعدته على تحريك السيارة .

 

وأضاف المتهم أنه قام بوضع سيارة الترحيلات على منحدر لكى يتمكن من تشغيلها وفور نزول السيارة بأقصى سرعة لم يتمكن من إيقافها بالإضافة إلى عدم وجود فرامل وفوجئ بوجود سيدة وبنتين فحاول يتفادهن فصعد أعلى الرصيف ليدهس المجنى عليه وابنته.

 

فأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم وأمرت بالتصريح بدفن المجنى عليه وابنته.

 


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