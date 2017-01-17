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السجن 3 سنوات لـ10 متهمين من عائلة بشندى للتعدى على عائلة أبو رواش بالوراق

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السجن 3 سنوات لـ10 متهمين من عائلة بشندى للتعدى على عائلة أبو رواش بالوراق السجن 3 سنوات لـ10 متهمين من عائلة بشندى للتعدى على عائلة أبو رواش بالوراق

>كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 3 سنوات لـ10 متهمين، لاتهامهم بالاعتداء على 7 مواطنين لخلاف سابق بين عائلة بشندى وأبو رواش بالوراق.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين خضر طلبة وهشام الشريف وطارق الحدينى وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين إسلام بشندى عامل بشركة أدوية وكريم بشندى عامل رخام ومتولى علام مبلط سيراميك وغريب فتحى سباك وطه بشندى وعلام حسين وشريف ناصر ومحمد فوزى ورمضان عبد النبى وأيمن أبو عميرة بالاعتداء على كل من عبد الوهاب أبو رواش وهانى لبيب أبو رواش بالأسلحة النارية وأحدثوا لهم عاهات مستديمة بالعين اليمنى واليسرى.

 

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه أحمد محمد ورفاعى لبيب وشعبان لبيب وطارق لبيب ويمانى لبيب وجميعهم من عائلة أبو رواش قاصدين قتلهم محدثين إصابتهم التى أعجزتهم عن أشغالهم مدة تزيد على 20 يومًا.,

 

وقال عبد الوهاب أبو رواش إنه على إثر خلاف سابق بين ذويه والمتهمين جمع المتهم الأول عصبته من المتهمين وتوجهوا لمكان تواجده ولاقوا المجنى عليهم وأطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وأحدثوا إصابتهم جميعًا ونتج عنها إصابته بعاهات مستديمة.

 


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