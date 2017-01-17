العجاتي: مجلس النواب صاحب القرار في اتفاقية «تيران وصنافير»

قال المستشار مجدى العجاتي- وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس هو صاحب القرار بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.

> وأضاف العجاتي- في تصريحٍ للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء- أن إحالة الحكومة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان جاء بناءً على نصوص الدستور التي تمنح للبرلمان حق إقرار الاتفاقية من عدمه بعد أن وقعت عليها الحكومة.

> ولفت وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن صدور أحكام قضائية بشأن بطلان توقيع الاتفاقية، ليس له علاقة بمناقشتها بالبرلمان، ولا يعيق ذلك، مؤكدًا ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات.

> واستبعد العجاتي، أن تقوم الحكومة بسحب الاتفاقية من البرلمان، قائلًا: “الحكومة لا تملك أحقية سحب الاتفاقية وفقًا للدستور. والحكومة لا تملك سحب الاتفاقية وفقًا للدستور”.