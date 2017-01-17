بالصور..فى اجتماعه الأول «مجلس كنائس الشرق» يدعو لحل الأزمة السورية

كتب – مينا وجيه السمرجى

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط اجتماعها الأول، بضيافة الكنيسة الإنجيلية ببيروت، برئاسة ممثلى الكنائس المسيحية التى يتكون منها المجلس.

ومثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى هذا الاجتماع كلًا من، الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، و جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وحضر عن الكنيسة السريانية الإرثوذكسية، البابا مار إغناطيوس إفرام الثانى، والبطريرك يوحنا العاشر عن الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية بالمشرق، والقس حبيب بدر رئيس الاتحاد الإنجيلى الوطنى بلبنان.

وناقش الحضور، التقرير المقدم من الأمين العام للمجلس، والذى تضمن أعمال الأمانة العامة خلال الفترة المنصرمة، بجانب عرض تقرير برنامج الإغاثة المسكونى بسوريا، ولبنان، والأردن، وهيئة الخدمة والعدالة الاجتماعية، والذى تناول أوضاع اللاجئين والمهجرين بمنطقة الشرق الأوسط.

وانتهت اللجنة التنفيذية بعدة توصيات جأت أهمها كالآتى: “شجب الأعمال الإرهابية التى تستهدف المواطنين والكنائس ودور العبادة فى الشرق، ولاسيما التفجير الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية بالقاهرة، منتصف ديسمبر الماضى، والتأكيد على دعم قضية الشعب الفلسطينى العادلة، وحقه فى إقامة دولته وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم بحسب مقررات الأمم المتحدة، وإيجاد حلى سلمى للأزمة السورية يضمن وحدة البلاد والعيش المشترك بين مختلف مكوناتها الحضارية والدينية، ودراسة موضوع الحوار «المسيحى \ الإسلامى»، والذى يشكل ركيزة أساسية فى علاقة المجلس فى الأوطان”.

والجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يعد الأول، بعد الجمعية العامة الحادية عشر، والتى عقدت بالأردن، فى أوائل سيبتمبر الماضى، هذا وقد التقت اللجنة التنفيذية للمجلس بالرئيس اللبنانى ميشيل عون، حيث قدمت له خلاله التهنئة بانتخابه رئيسًا للبنان.