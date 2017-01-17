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احباط محاولة استيلاء على 20 طن من السكر التمويني بالأقصر

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احباط محاولة استيلاء على 20 طن من السكر التمويني بالأقصر احباط محاولة استيلاء على 20 طن من السكر التمويني بالأقصر

أرشيفية

(أ.ش.أ)

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، من ضبط قضية تلاعب في المقررات التموينية، حيث نجحت في إحباط محاولة قيام مسؤولين بالشركة المصرية للجملة بالاستيلاء علي كميات كبيرة من مقرر السكر التمويني المخصص للبيع لمواطنين، كانوا يعتزمون بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهم إلي النيابة العامة للتحقيق.

وكانت معلومات قد وردت إلي مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، تفيد بقيام بعض المسئولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بالتلاعب في قوت الشعب والمقررات التموينية المخصصة للمواطنين من خلال تلاعبهم واختلاسهم كميات من السكر المخصصة لأفرع الشركة بالأقصر، تعادل حوالي 20 طنًا وتبلغ قيمتها حوالي 200 ألف جنيه.

وبالتحري حول الواقعة، ثبتت صحة المعلومات وتم إحباط محاولة بيع السكر قبل التصرف في الكمية وأحيل مسئولي الشركة للنيابة العامة للتحقيق.

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