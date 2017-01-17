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إخلاء سبيل أمين شرطة بكفالة بعد اتهامه بدهس رجل وطفلته بالسيدة زينب

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إخلاء سبيل أمين شرطة بكفالة بعد اتهامه بدهس رجل وطفلته بالسيدة زينب إخلاء سبيل أمين شرطة بكفالة بعد اتهامه بدهس رجل وطفلته بالسيدة زينب

حبس مواطن – تعبيرية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل أمين شرطة بكفالة مالية 3000 جنيهًا لاتهامه بدهس رجل وطفلته بالسيدة زينب.

وقرر أحمد عادل وكيل نيابة السيدة زينب الجزئيه قبل وقت سابق حبس أمين شرطة بقوة ترحيلات القاهرة لاتهامه بقتل رجل ونجلته بالسيدة زينب عن طريق الخطأ.

وأدلى المتهم باقواله أمام النيابة حيث أوضح انه عقب نقله عدد من السجناء من سجن طره الى محكمه جنوب القاهرة لعرضهم على المحكمة ، توجه خلف المحكمة لركن السيارة.

وأضاف أنه عندما اتصل به قائد المأمورية للعودة إلى المحكمة لنقل السجناء واثناء تشغيل السيارة حدث عطل فاستعان بعدد من الأشخاص لمساعدته على تحريك السيارة.

وأشار إلى أنه قام بوضع سيارة الترحيلات على منحدر لكى يتمكن من تشغيلها وفور نزول السيارة باقصى سرعه لم يتمكن من ايقافها بالإضافةواكد انه إفوجئ بوجود سيدة وبنتين فحاول يتفادهم فصعدا اعلى الرصيف وتصادف ذالك مع مرور المجني عليه ونجلته فتم دهسهما ولقوا مصرعهما في الحال.
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