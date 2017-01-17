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مسئول بكهرباء أسوان : إعادة الخدمة لجميع محطات التوليد المائية بعد تأثرها بانقطاع الكهرباء

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مسئول بكهرباء أسوان : إعادة الخدمة لجميع محطات التوليد المائية بعد تأثرها بانقطاع الكهرباء مسئول بكهرباء أسوان : إعادة الخدمة لجميع محطات التوليد المائية بعد تأثرها بانقطاع الكهرباء

>أسوان – صلاح المسن

أكد مسئول بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان، انه تم إعادة دخول جميع محطات التوليد المائية للكهرباء للخدمة بعد تأثرها بانقطاع الكهرباء لمدة ساعة ونصف والتى تضمنت محطات نجع حمادى واسنا ومحطتى كهرباء اسوان  1 وأسوان  2  .  

وأضاف أن المشكلة بسبب خلل فى الشبكة القومية للكهرباء ، وجارى دراسة أسبابه والتى لم تعرف حتى الان ،لافتا إلى انه عقب استقرار التيار الكهربائى ، سيتم إعادة تشغيل الكهرباء فى جميع محافظات جنوب الصعيد و دخولها الخدمة مجددا .

ولفت إلى انه تم اعادة تشغيل جميع المحطات الكهربائية منذ قليل على مستوى قطاع جنوب الصعيد من أسوان وحتى نجع حمادى ، بعد استقرار التيار الكهربائى.

وكانت قد شهدت محافظة أسوان في وقت سابق اليوم  ، انقطاع الكهرباء بالكامل عن جميع مراكز  المحافظة.

 

 


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