رمزى خالد للزمالك: زوجتى وراء غيابى عن التدريب

كتب أحمد توفيق

أكد رمزى خالد لاعب نادى الزمالك لمسئولى ناديه، أن غيابه عن المران الجماعى اليوم الثلاثاء، بسبب مرض زوجته مما استدعى تواجده بجوارها.

واحتفل رمزى خالد منذ عدة أيام بدخول عش الزوجية، حيث أقيم حفل زفافه فى مسقط رأسه فى حضور عدد من لاعبى نادى الزمالك.

وتغيب رمزى خالد عن مران الزمالك اليوم، وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، أن غيابه بدون الحصول على إذن، وبالتالى سيتم توقيع عقوبة على اللاعب وفقا للائحة الفريق.

واستبعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى، رمزى خالد من القائمة الأفريقية الخاصة بالموسم الجديد، والتى تم الإعلان عنها بشكل رسمى أمس الاثنين قبل تغيب اللاعب عن المران الجماعى اليوم.