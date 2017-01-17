رئيس الإسماعيلى يجتمع مع صبحى قبل المران لإنهاء أزمة مستحقاته وتمديد عقده

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادى الإسماعيلى جلسة مع محمد صبحى حارس مرمى الدراويش فى حضور سعفان الصغير مدرب حراس المرمى من أجل التوصل لاتفاق بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى قلعة الدراويش عن الثلاث مواسم السابقة.

ويرغب رئيس الإسماعيلى في حل أزمة تجديد عقد صبحى وحل أزمة مستحقاته القديمة نظرا لتمسك الجهاز الفنى ببقاء الحارس باعتباره من أصحاب الخبرة فى صفوف الدراويش.

ويقود المهندس خالد فرو نائب رئيس الإسماعيلى ومحمد خلف مدير التسويق مفاوضات مع صبحى من أجل إقناعه بتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادى حاليا وكذلك إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة عن طريق التنازل عن جزء منها وجدولة باقى المبالغ المتأخرة.

كان المصرى قد طلب التعاقد مع صبحى ولكن رفض الإسماعيلى حال دون إتمام الصفقة نظرا لتمسكه بالحارس باعتباره من كباتن الإسماعيلى.