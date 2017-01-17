لجنة ترشيح منصب عميد علوم طنطا تحدد 4أيام لتلقى طعون المرشحين

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية العلوم بجامعة طنطا عن فتح باب تلقى الطعون على المتقدمين للترشيح لوظيفة عميد الكلية لمدة 4أيام بداية من غدا الأربعاء حتى السبت 21يناير الجاري على أن يقدم الطاعن المستندات المؤيده لطعنة.

كانت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية العلوم بجامعة طنطا قد أعلنت عن القائمة المبدئية المتقدمين للترشيح لمنصب عميد الكلية وهم الرفاعي صبحي قناوي رئيس قسم الكيمياء ، طارق عبد المنعم فايد عميد كلية العلوم واستاذ بقسم الكيمياء ، طلعت محمد ميز استاذ وقائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء ، عبد العزيز لطفي عبد الدايم استاذ بقسم الجيولوجيا ، محمد لبيب راغب سالم استاذ علم المناعة بقسم الحيوان ، ومحمد متولي محمد أبو عنبر استاذ بقسم الجيولوجيا.