الكهرباء: عودة التيار للوجه القبلى بعد إصلاح محطة سمالوط

كتبت رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء، عودة التيار إلى الوجه القبلى بعد إصلاح العطل الذى حدث فى محطة مولدات سمالوط اليوم الثلاثاء، وتم تغذية جميع الأحمال على الشبكة.

قالت وزارة الكهرباء، إنه حدث عطل بمحطة محولات سمالوط - شمال الجيزة جهد 500 ك.ف. ، فى تمام الساعة 14.40، مما أدى إلى خروج محطة محولات سمالوط من الخدمة وانقطاع التيار عن بعض المناطق.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى ، أنه حدث تعطل فى محول الجهد الوجه B للدائرة سمالوط / شمال الجيزة جهد 500 ك.ف. فى تمام الساعة 14.400 مما أدى إلى خروج محطة محولات سمالوط ، وانسحاب الجهد عن الوجه القبلى وجارى إعادة التغذية تدريجياً.