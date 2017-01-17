أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الكهرباء: عودة التيار للوجه القبلى بعد إصلاح محطة سمالوط

Google+ Print
الكهرباء: عودة التيار للوجه القبلى بعد إصلاح محطة سمالوط الكهرباء: عودة التيار للوجه القبلى بعد إصلاح محطة سمالوط

>كتبت رحمة رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء، عودة  التيار إلى الوجه القبلى  بعد إصلاح العطل  الذى حدث فى محطة مولدات سمالوط  اليوم الثلاثاء، وتم تغذية جميع الأحمال على الشبكة.  

 

قالت وزارة الكهرباء، إنه حدث عطل بمحطة محولات  سمالوط -   شمال الجيزة جهد 500 ك.ف. ،   فى تمام الساعة 14.40، مما أدى إلى خروج محطة محولات سمالوط من الخدمة  وانقطاع التيار عن بعض المناطق. 

 

وأوضحت الوزارة،  فى بيان صحفى ، أنه حدث تعطل  فى  محول الجهد الوجه B للدائرة سمالوط / شمال الجيزة جهد 500 ك.ف. فى تمام الساعة 14.400 مما أدى إلى خروج محطة محولات سمالوط ،   وانسحاب الجهد عن الوجه القبلى وجارى إعادة التغذية تدريجياً.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365