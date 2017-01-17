ترامب يهاجم استطلاع عن نسب تأييد الأمريكيين له: مزور كاستطلاعات الانتخابات

كتبت نورهان مجدى

هاجم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، استطلاعات رأى أجريت عن نسبة تأييد الأمريكيين له، ووصفها بأنها مزورة مثل التى أجريت خلال الانتخابات.

وقال ترامب فى تغريدة على حسابه على موقع التدوين القصير تويتر، "نفس الأشخاص الذين قاموا باستطلاعات الانتخابات المزيفة وكانوا على خطأ، يقومون الآن باستطلاعات التأييد.. فهى مزورة مثل التى سبقتها".

وتأتى تغريدة ترامب بعد أن نشرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية - اليوم الثلاثاء- استطلاع رأى يظهر أن ترامب سيتم تنصيبه يوم الجمعة كرئيسًا جديدًا لأمريكا بتأييد نسبته 40% فقط، وهو ما أشارت إليه الشبكة باعتباره أدنى نسبة حصل عليها رئيس أمريكى منتخب، كما أن النسبة تقل عن الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بـ44 نقطة.