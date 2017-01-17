أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ترامب يهاجم استطلاع عن نسب تأييد الأمريكيين له: مزور كاستطلاعات الانتخابات

Google+ Print
ترامب يهاجم استطلاع عن نسب تأييد الأمريكيين له: مزور كاستطلاعات الانتخابات ترامب يهاجم استطلاع عن نسب تأييد الأمريكيين له: مزور كاستطلاعات الانتخابات

>كتبت نورهان مجدى

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ، استطلاعات رأى أجريت عن نسبة تأييد الأمريكيين له، ووصفها بأنها مزورة مثل التى أجريت خلال الانتخابات.

وقال ترامب فى تغريدة على حسابه على موقع التدوين القصير تويتر، "نفس الأشخاص الذين قاموا باستطلاعات الانتخابات المزيفة وكانوا على خطأ، يقومون الآن باستطلاعات التأييد.. فهى مزورة مثل التى سبقتها".

 

 

وتأتى تغريدة ترامب بعد أن نشرت CNN الأمريكية - اليوم الثلاثاء- استطلاع رأى  يظهر أن ترامب سيتم تنصيبه يوم الجمعة كرئيسًا جديدًا لأمريكا بتأييد نسبته 40% فقط، وهو ما أشارت إليه الشبكة باعتباره أدنى نسبة حصل عليها رئيس أمريكى منتخب، كما أن النسبة تقل عن الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بـ44 نقطة. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي