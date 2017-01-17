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السلة يختار وردة وأبو الخير والسلعاوى لسحب قرعة المونديال

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السلة يختار وردة وأبو الخير والسلعاوى لسحب قرعة المونديال السلة يختار وردة وأبو الخير والسلعاوى لسحب قرعة المونديال

>ياسمين يحيى

اختار اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، كلا من مدحت وردة، وعمرو أبو الخير، سمير جودة، محمد السلعاوى، لسحب قرعة بطولة كأس العالم للشباب، التى تستضيفها يوليو المقبل.

 

تقام القرعة يوم 11 فبراير بقصر محمد على بالمنيل، بعد أن تم مخاطبة وزارة الآثار للترتيب للقرعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بإقامتها، خاصة أنه تم دعوة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لحضور فعالياتها، بالإضافة إلى حضور ممثل من كل دولة من الدول المشاركة فى البطولة والتى يصل عددهم إلى 16 دولة.

 

الدول المشاركة فى المونديال هى كل من أنجولا، ومالى، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والبرازيل، وبورتريكو، إيران، واليابان، وكوريا، فرنسا، وليتوانيا، وإيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، ونيوزيلاندا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

 

 


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