مدير التعاقدات بالإسماعيلى: عقد عبد ربه المتداول "مزور"

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

أكد محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الإسماعيلى أن الصورة الضوئية المسربة من عقد النادى مع حسنى عبد ربه قائد الفريق مزورة، وأن هناك أشخاصا يرغبون فى أن يستمر النادى الإسماعيلى على وضعه الصعب المستمر خلال السنوات الأخيرة .

وتساءل مدير تسويق وتعاقدات الدراويش عن الغرض من نشر ذلك العقد المزور، معتبرا أن هدفه الوحيد هو أن تحدث وقيعة بين لاعبى الدراويش الذين يعيشون حالة من الهدوء والاستقرار خلال الفترة الحالية .

وأوضح خلف فى تصريحات للموقع الرسمي للاسماعيلي أن مجلس الإدارة يعمل على مدار اليوم من أجل إسعاد جماهير النادى المخلصة والتعاقد مع صفقات جيدة لدعم صفوف الفريق الأول رغم محاولات من هؤلاء الأشخاص بإفساد بعض المفاوضات ولكننا على قدر كبير من التعامل مع هؤلاء الأشخاص ونفرض سرية تامة على مفاوضاتنا مع اللاعبين .

وطالب مدير التسويق والتعاقدات من جماهير النادى عدم الالتفات إلى من يبث مثل هذه الأخبار المغلوطة والاهتمام بمساندة الجهاز الفنى واللاعبين من أجل عودة الإسماعيلى إلى وضعه الطبيعى الذى ابتعد عنه بسبب تولى ملفات فريق الكرة لبعض اللذين ساهموا بأخطائهم على تدنى مستوى ونتائج الفريق .