أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الصناعة: صادرات مصر زادت لـ 20 مليار دولار في 2016

Google+ Print
وزير الصناعة: صادرات مصر زادت لـ 20 مليار دولار في 2016 وزير الصناعة: صادرات مصر زادت لـ 20 مليار دولار في 2016

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية زادت من 18 إلى 20 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بقيمة حوالى 7 مليارات دولار، موضحا أن الواردات التى انخفضت تم ترشيدها وتعوضيها بصناعات مصرية، قائلا: “هدفنا زيادة الصادرات لتصل إلى أكثر من 30 مليارا بحلول عام 2020″.

وأضاف “قابيل” فى لقاء بفضائية سكاى نيوز، اليوم، الثلاثاء، أن ركزت فى عام 2016 على زيادة الصناعة المصرية ورفع كفاءتها، لتحقيق هدفين الأول ترشيد الاستيراد والثانى دعم الصادرات، مفيدا بأن مصر خفضت عجز الميزان التجارى 8 مليارات دولار فى 2016.

وأشار المهندس طارق قابيل، إلى أن أهم الأسواق التى تستهدفها مصر هو السوق الإفريقية، خاصة أن أرقام الصادرات لها متواضعة، حيث تقدر بـ4 مليارات دولار فقط، مفيدا بأنهم حددوا 12 دولة فى السوق الإفريقية، ووضعوا لها خطوات محددة واستراتيجية للعمل فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط