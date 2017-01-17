وزير الصناعة: صادرات مصر زادت لـ 20 مليار دولار في 2016

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية زادت من 18 إلى 20 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بقيمة حوالى 7 مليارات دولار، موضحا أن الواردات التى انخفضت تم ترشيدها وتعوضيها بصناعات مصرية، قائلا: “هدفنا زيادة الصادرات لتصل إلى أكثر من 30 مليارا بحلول عام 2020″.

وأضاف “قابيل” فى لقاء بفضائية سكاى نيوز، اليوم، الثلاثاء، أن مصر ركزت فى عام 2016 على زيادة الصناعة المصرية ورفع كفاءتها، لتحقيق هدفين الأول ترشيد الاستيراد والثانى دعم الصادرات، مفيدا بأن مصر خفضت عجز الميزان التجارى 8 مليارات دولار فى 2016.

وأشار المهندس طارق قابيل، إلى أن أهم الأسواق التى تستهدفها مصر هو السوق الإفريقية، خاصة أن أرقام الصادرات لها متواضعة، حيث تقدر بـ4 مليارات دولار فقط، مفيدا بأنهم حددوا 12 دولة فى السوق الإفريقية، ووضعوا لها خطوات محددة واستراتيجية للعمل فيها.