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حجز النطق بالحكم على إخوانى متهم باقتحام"الشباب والرياضة" لجلسة الخميس

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حجز النطق بالحكم على إخوانى متهم باقتحام"الشباب والرياضة" لجلسة الخميس حجز النطق بالحكم على إخوانى متهم باقتحام"الشباب والرياضة" لجلسة الخميس

>المنيا – حسن عبد الغفار

 

قررت المحكمة العسكرية بالمنيا اليوم الثلاثاء، حجز النطق بالحكم على أحد المتهمين باقتحام إدارة الشباب والرياضة فى دير مواس إلى بعد غد الخميس.

فيما قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على 30 آخرين أعيدت إجراءات محاكمتهم فى أحداث إقتحام مجمع شرطة ملوى ،إلى جلسة 30 من الشهر الجارى

 والمتهم كان محكوما عليه غيايبيا بالسجن المؤبد فى شهر أغسطس الماضى وتم القبض عليه وتعاد إجراءات محاكمته مرة أخرى .

 

كما أجلت المحكمة إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين فى إقتحام محكمة ديرمواس إلى جلسة الأول من فبراير المقبل لسماع المرافعة.

وكان المتهم محكوما عليه بالسجن المؤبد غيابيا فى شهر ديسمبر الماضى، وتم القبض عليه وتعاد إجراءات محاكمته مرة أخرى.

 


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