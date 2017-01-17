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تشريح جثة عامل عثر عليه مذبوحا داخل شقته بمصر القديمة

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تشريح جثة عامل عثر عليه مذبوحا داخل شقته بمصر القديمة تشريح جثة عامل عثر عليه مذبوحا داخل شقته بمصر القديمة

>كتب أحمد إسماعيل

قرر أحمد وائل وكيل نيابة القديمة الجزئية وسكرتارية إسلام بركات تشريح جثمان عامل عثر على جثته مذبوحا داخل شقته بمصر القديمة، لتحديد سبب الوفاة، واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.

 

وكلفت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المجنى عليه من محافظة المنيا، وأنه يعمل حارسا لمخزن زجاجات المياه الغازية، وأثناء زيارة شقيقه وزوج أخته له عثرا على جثته غارقة فى بركة من الدماء.

 

وكشف مناظرة النيابة العامه للجثمان وجود قطع فى القصبة الهوائية للمتهم وعدد من الطعنات بالصدر .

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة إخطارا من الرائد إيهاب الصعيدى رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفاده تلقى بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة رجل مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وتبين أنها جثة لشخص فى العقد الثالث من العمر ومصاب بعدة طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم أدت إلى وفاته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.


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