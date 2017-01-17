حبس المتهم بقتل زوجة عمه بدمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات

دمياط - معتز الشربينى

أمرت نيابة مركز دمياط باشراف المستشار أحمد القزاز مدير نيابة المركز، بحبس المتهم بقتل زوجة عمه بطلق نارى فى قرية الشيخ درغام 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على السلاح المستخدم مع مراعاة التجديد في الميعاد.

وكان رجال مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط ومعاونة النقيب محمود المنصوري، تمكنوا من ضبط "محمد .ا .ع "عامل والمتهم بقتل "حبيبه طاهر على خلف" 30 عام، بقرية الشيخ درغام، الواقعة بنطاق المركز بطلق نارى.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 590 إدارى مركز دمياط لسنة 2017 وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.