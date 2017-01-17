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حبس "مستريح" جديد بالدقى بتهمة النصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه

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حبس "مستريح" جديد بالدقى بتهمة النصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه حبس "مستريح" جديد بالدقى بتهمة النصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه

>كتب سليم على

قررت نيابة الدقي برئاسة عبد الله المهدى، حبس صاحب  شركة تصدير منتجات زراعية، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها 7مليون جنيه مقابل توظيفها.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تقدم  4 مواطنين ببلاغات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهموا فيه صاحب شركة تصدير منتجات زراعية  ويدعى "م .ف .ن " بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت قيمتها 7ملايين، بحجة توظيفها بالشركة وحصولهم على نسب من الأرباح، ولكنه اختفى بعد الحصول على الأموال، وبعد عمل التحريات تبين صحة أقوال المجنى عليهم، وتم القبض عليه .

وأشارت التحقيقات، إلى أن المجنى عليهم تعرفوا على المتهم فى عام 2013 بصفته مالك شركة لتصدير المنتجات الزراعية والاعشاب الطبية، وعرض عليهم استثمار نقودهم فى شركته مقابل الحصول على أرباح شهرية تقدر بـ 36 % من أصل رأس المال ، وبالفعل دفعوا له  مبالغ مالية ، وصلت جملتها 7ملايين جنيه، وسلم لهم جزء من الأرباح فى آول شهرين وبعدها تهرب منهم وامتنع عن دفع الباقى وقام بتغير خطوط الهواتف المحمولة الخاصة به.

 

 


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