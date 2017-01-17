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كويت انرجى الكويتية تبيع 25% من حقل أبو سنان المصرى لجلوبال كونكت

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كويت انرجى الكويتية تبيع 25% من حقل أبو سنان المصرى لجلوبال كونكت كويت انرجى الكويتية تبيع 25% من حقل أبو سنان المصرى لجلوبال كونكت

>الكويت (رويترز)

قالت شركة كويت انرجى الكويتية اليوم الثلاثاء إنها باعت 25% من حقل أبو سنان المصرى لشركة جلوبال كونكت ليمتد.

 

وقالت كويت إنرجى فى بيان اختصت به رويترز إن توقيع الاتفاق تم فى 15 ديسمبر الماضى وتم تفعيله فى نهاية نفس الشهر مبينة أن نقل الملكية لشركة جلوبال كونكت سوف يتم "بعد الحصول على الموافقات الحكومية وتطبيق حق الشفعة (حق السبق فى الشراء للشريك)."

 

ولم تذكر الشركة فى بيانها قيمة الصفقة.

 

وقال البيان إنه مع الانتهاء من هذه الاتفاقية ستكون حصة كويت انرجى 25% من الإيرادات وهى المشغل لامتياز أبو سنان كما ستكون حصة شركة 28% وجلوبال كونكت 25% وروكهوبر 22%. وروكهوبر شريك كويت انرجى فى أبو سنان.

 

وأعربت سارة أكبر الرئيس التنفيذى لشركة كويت انرجى عن سعادتها لاستقبال شريك جديد فى منطقة امتياز أبو سنان وقالت إن جلوبال كونكت ليمتد "ستكون داعما جديدا فى عملية التنمية والاستكشاف. "

 

وأضافت أن فريق جلوبال كونكت سوف يجلب "ثروة من الخبراء التقنيين بناء على خبراتهم السابقة. ونحن نتطلع للعمل جنبا إلى جنب لخلق القيمة المثلى لمصر وجميع الشركاء."

 

وشركة جلوبال كونكت هى شركة استكشاف وانتاج تأسست عام 2010 وتركز نشاطها على منطقة الشرق الأوسط.

 

من جانبه قال شريف فودة مؤسس ورئيس جلوبال كونكت إن هذا الموقع هو أول امتياز للشركة فى مؤكدا أن الاستكشاف الأخير فى أبو سنان حقق "نجاحا جيدا وزاد من انتاج الحقل."

 

وأضاف أن شركة جلوبال كونكت باعتبارها شركة حديثة فمن المهم لها أن تركز "على الأصول المنتجة والمدرة للمال."

 

وكويت انرجى هى شركة مستقلة تزاول نشاطها فى قطاع النفط والغاز وتعمل فى مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع تقييمهما وتطويرهما وتتكون محفظتها من 10 أصول تنقيب وتطوير واستكشاف فى كل من مصر والعراق واليمن وعمان كما تشغل الشركة سبعة من هذه الأصول.

 

وفى 31 ديسمبر 2015 بلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة فى الحصص العاملة للشركة 818 مليون برميل نفط مكافىء. كما بلغ معدل الإنتاج اليومى من الحصص العاملة 23942 ألف برميل نفط مكافئ يوميا فى الربع الثانى من العام 2016.

 

 

 


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