الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يصل الكويت

كتب مصطفى عنبر

وصل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان، إلى الكويت اليوم الثلاثاء ، في زيارة رسمية يبحث خلالها مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح تعزيز التعاون الأمني العربي.

وقالت إدارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم، ان الدكتور كومان سيبحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون الامني وتفعيل التنسيق بمختلف الجوانب الامنية بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وكان في استقبال كومان المدير العام للادارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية بالإنابة العقيد فوزي الخميس وعدد من المسؤولين في الوزارة.