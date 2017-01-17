أخبار عاجلة

محامٍ بكفر الشيخ يطعن على بروتوكول "القيمة المضافة" بالقضاء الإداري -
وفد بنك الاستثمار الأوروبي يزور الإسكندرية لتطوير المناطق الفقيرة بالعامرية -
مصدر أمني: استشهاد مجند في هجوم على كمين شرطة بالعريش -
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد ٢٦ أبريل -
وزير المالية: صرف علاوة "غير الخاضعين للخدمة المدنية" مايو المقبل وبأثر رجعي -
مأمور جمارك يعتدي بالضرب على راكب في المطار -
«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«النواب» يقرر رفع حد أدنى الإعفاء الضريبي على الدخل لـ 24 ألف جنيه سنويًا

Google+ Print
«النواب» يقرر رفع حد أدنى الإعفاء الضريبي على الدخل لـ 24 ألف جنيه سنويًا «النواب» يقرر رفع حد أدنى الإعفاء الضريبي على الدخل لـ 24 ألف جنيه سنويًا

على عبد العال

قرر مجلس النواب، رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل السنوى على الموظفين، من 13500 جنيه إلى 24000 جنيه سنوياً، وذلك بناء على ما طالب به النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف “دعم ”، زعيم الأغلبية البرلمانية خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال كلمته، إن المجلس موافق على ذلك، بدورى سأنقل موافقة البرلمان لرئيس لتنفيذ القرار.

وعقب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لن تستطع إلا أن تبحث هذا الطلب، وإن طلبات النواب لها تقديرها لدى الحكومة، فرد عليه رئيس البرلمان،”هذا قرار المجلس وعلى الحكومة أن تدبر نفسها، والمجلس ينحاز للمواطنين الكادحين”.

وكان السويدى، أكد خلال كلمته التى طالب فيها برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، إن الدور الحكومى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى مفقود تماماً، وإن المتهربين من الضرائب يزدادون باستثناء الشركات الملتزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار