«النواب» يقرر رفع حد أدنى الإعفاء الضريبي على الدخل لـ 24 ألف جنيه سنويًا

قرر مجلس النواب، رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل السنوى على الموظفين، من 13500 جنيه إلى 24000 جنيه سنوياً، وذلك بناء على ما طالب به النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف “دعم مصر”، زعيم الأغلبية البرلمانية خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال كلمته، إن المجلس موافق على ذلك، بدورى سأنقل موافقة البرلمان لرئيس الحكومة لتنفيذ القرار.

وعقب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لن تستطع إلا أن تبحث هذا الطلب، وإن طلبات النواب لها تقديرها لدى الحكومة، فرد عليه رئيس البرلمان،”هذا قرار المجلس وعلى الحكومة أن تدبر نفسها، والمجلس ينحاز للمواطنين الكادحين”.

وكان السويدى، أكد خلال كلمته التى طالب فيها برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، إن الدور الحكومى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى مفقود تماماً، وإن المتهربين من الضرائب يزدادون باستثناء الشركات الملتزمة.