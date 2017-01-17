البحرين والأردن تبحثان علاقات التعاون العسكرى بين البلدين

المنامة (أ ش أ)

استقبل رئيس هيئة الأركان البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمى، اليوم الثلاثاء، العميد الركن عدنان حسين القضاة مدير رئاسة هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الاردنية والوفد المرافق.

واستعرض اللقاء علاقات التعاون القائم بين البحرين والأردن، وسبل تعزيزها بما يخدم التعاون العسكرى القائم بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء اللواء الركن على بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، والعميد الركن دكتور عوض محمد الطراونة ضابط الارتباط بالسفارة الأردنية فى البحرين.

وقام الوفد الأردنى برئاسة مدير رئاسة هيئة الأركان المشتركة بزيارة إلى المتحف العسكرى لقوة دفاع البحرين‎، حيث أطلع الوفد على مختلف قاعات وأقسام المتحف، والتى تضم تشكيلة من المقتنيات التاريخية واللوحات الفنية العسكرية.