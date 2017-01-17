رسميا.. الزمالك يطلب كارلوس سالوم من نادى يونيون إسبانيولا التشيلى

كتب أحمد توفيق

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات رسمية مع نظيره يونيون إسبانيولا التشيلى، للحصول على خدمات كارلوس سالوم مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوى الحالى، حيث تم إرسال عرض رسمى للنادى التشيلى للحصول على خدمات اللاعب.

ويترقب نادى الزمالك رد النادى التشيلى على العرض المقدم لضم كارلوس سالوم فى ظل رغبة القلعة البيضاء حسم الصفقة سريعا، ليكون متواجدا ضمن صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة.

ويحمل كارلوس سالوم، الجنسية الأرجنتينية والفلسطينية، ونال إعجاب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، الذى أبدى موافقته على ضم اللاعب، خاصة أن التعاقد معه سيجعل النادى يضرب عصفورين بحجر واحد وهو التعاقد مع مهاجم متميز وكذلك عدم قيده فى القائمة كلاعب أفريقى، لأنه يحق قيد اللاعب الفلسطينى كلاعب محلى فى قائمة الأندية المصرية.