"كهرباء البحر الأحمر": إنقطاع الكهرباء بسبب إنسحاب الجهد من شبكات المحطات الرئيسية

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال المهندس شكرى محمد يوسف رئيس قطاع شبكة كهرباء البحر الأحمر، أن إنقطاع التيار الكهربى عن مدن الغردقة والقصير وسفاجا لانسحاب الجهد من محطة المحولات من على الشبكة المغذية الرئيسية لمحافظات الصعيد.

وأضاف شكرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك تواصل يتم مع شركة نقل الكهرباء والتى لها مقر حنوب الغردقة والمسئولة عن عملية نقل الكهرباء للتواصل مع المحولات الرئيسية المغذية لشبكات مدن البحر الأحمر لحل الأزمة، مؤكدا أن الانقطاع تقريبا بأغلب محافظات الصعيد وفى البحر الأحمر بثلاث مدن فقط وهى التى تصلها الكهرباء من محولات قنا وهى الغردقة وسفاجا والقصير.